Появились новые подробности утечки беседы офицеров ФРГ об атаке на Россию N-TV: инспектор ВВС Герхарц может быть виновным в утечке беседы офицеров ФРГ

К утечке беседы высокопоставленных офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост причастен инспектор Военно-воздушных сил Германии Инго Герхарц, передает телеканал N-TV. По его данным, он неправильно подключился к перехваченному звонку.

В перехваченном разговоре офицеров бундесвера о крылатых ракетах Taurus второй участник набрал номер неправильно. Федеральный министр обороны Борис Писториус подтвердил это в понедельник вечером после специального заседания комитета по обороне бундестага. Это был инспектор ВВС Инго Герхарц, — отметил канал.

По информации Писториуса, перехват разговора произошел в Сингапуре в момент, когда один из участников беседы подключился по незащищенной линии. При этом во время звонка утечка данных была зафиксирована не у Герхарца.

Запись была опубликована 1 марта главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Она утверждала, что разговор состоялся 19 февраля. Один из военных высказал мнение, что разбомбить Крымский мост ракетами Taurus можно, если использовать для пусков французский истребитель Dassault Rafale. Немецкий депутат от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер предположил, что факт слива телефонных разговоров затормозит поставки ракет Taurus ВСУ.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал опубликованную запись позором для Германии. По его словам, это уже не та страна, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы.