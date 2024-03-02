В ООН назвали запись разговора немецких офицеров позором для Германии Миссия России при ООН: запись разговора офицеров стала позором для ФРГ

Фото: most. life/Global Look Press

Запись разговора высокопоставленных немецких военных о возможности атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus стала позором и потерей лица для ФРГ, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в соцсети Twitter (Х). По его словам, это уже не та Германия, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е года.

Это полный позор и потеря лица для Германии, показывающей свои новые цвета: лживая, подлая, агрессивная, реваншистская и русофобская, — написал он.

Ранее Минобороны Германии опубликовало итоги первой проверки записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. В ведомстве признали файл подлинным: специалисты исключили подделку с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, указано, что военнослужащие проявили халатность при обсуждении удара: виртуальная встреча проходила не по защищенной линии, а через относительно легко прослушиваемую платформу WebEx.

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что контрразведка Германии начала проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Журналист выразила сожаление, что «не ест попкорн».

Тем временем в Министерстве обороны США подчеркнули, что Украина самостоятельно планирует операции против России, даже если «утечка» разговора офицеров Вооруженных сил Германии о планировании атак на Крымский мост говорит об обратном. В ведомстве резюмировали, что подлинность этих записей под вопросом.