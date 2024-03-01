Симоньян опубликовала разговор военных Германии об ударе по Крымскому мосту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала во «ВКонтакте» полную расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Минобороны ФРГ об атаке на Крымский мост. Из текста следует, что немецкие военные обсуждали возможное использование ракет Taurus для удара.

Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе, — заявил один из участников разговора.

Симоньян утверждает, что разговор состоялся 19 февраля. Один из военных высказал мнение, что разбомбить Крымский мост ракетами Taurus можно, если использовать для пусков французский истребитель Dassault Rafale.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец высказал мнение, что российским войскам нужно просчитать все возможные варианты атаки на Крымский мост. Эксперт допустил, что по сооружению могут планировать удары с применением дальнобойной и гиперзвуковой ракеты. Баранец считает, что мост могут атаковать как с суши, так и из-под воды.

1 марта в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не получил в распоряжение аудиозапись разговора немецких военных о планах атаковать Крымский мост. При этом он заверил, что в администрации обязательно ознакомятся с записью, как только она станет доступна.