Немецкий депутат нашел мотив слива разговора офицеров ФРГ Депутат Хофрайтер: слив разговора офицеров ФРГ затормозит поставки Taurus ВСУ

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Ракета Taurus

Появление записи разговора немецких офицеров, в которой они планируют удары по Крымскому мосту, затормозит поставки ракет Taurus Вооруженным силам Украины, заявил депутат от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер. По его мнению, именно для этой цели запись была слита в медиапространство, передает Tagesspiegel.

Цель России в этом перехвате (разговора. — NEWS.ru) — предотвратить поставки Taurus Украине, — считает Хофрайтер.

Ранее Минобороны Германии подтвердило немецкому каналу ARD, что разговоры офицеров немецкой армии прослушивались. По данным СМИ, разговор был перехвачен в секторе люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии). Издание Welt со ссылкой на источники в бундесвере сообщило, что обнародованная запись является настоящей.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал расследовать ситуацию вокруг записи разговора высокопоставленных немецких военных. Случившееся канцлер назвал «очень серьезной проблемой» из-за возможного внешнеполитического ущерба.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обсуждение немецкими офицерами атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus стало позором и потерей лица для ФРГ. По его словам, это уже не та Германия, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы