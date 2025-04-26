Появились кадры с переполненной площади, где прощаются с папой римским

Фото: Markus Schreiber / AP/TASS

Появились кадры переполненной площади перед собором Святого Петра в Риме, сообщает «Страна.ua». Десятки тысяч людей пришли на похороны папы римского Франциска. По данным службы печати Святого престола, в траурной церемонии участвуют более 160 делегаций, включая свыше 60 глав государств и правительств, а также руководство Евросоюза.

На церемонии присутствуют в том числе президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланией, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Аргентины Хавьер Милей и индийский лидер Драупади Мурму. Россию представляет министр культуры Ольга Любимова. От РПЦ в Рим приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

Ранее в соборе Святого Петра провели церемонию закрытия гроба с телом понтифика. Его лицо было покрыто белым шелковым платком. Обряд проводил кардинал-камерленго Римско-католической церкви Кевин Фаррелл. На данный момент он взял на себя роль руководителя, осуществляя административное управление делами Святого престола до избрания нового папы.

Историк Борис Филиппов предположил, что место Франциска может занять неевропейский кардинал, например, претендент из Африки, Азии или Латинской Америки. В качестве еще одного возможного преемника он назвал госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина. При этом эксперт отметил, что на грядущем конклаве нет явного лидера среди кандидатов.