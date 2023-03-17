Посольство России: передача Словакией Украине истребителей Миг-29 незаконна

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МиГ-29

Передача Словакией военной техники советского и российского производства Украине является незаконной с правой точки зрения, заявило посольство РФ в Братиславе в Telegram. Таким образом дипломаты прокомментировали решение правительства республики о передаче Киеву истребителей МиГ-29 и систем ПВО «Куб».

Передача Киеву военной техники советского/российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу ВВТ третьим государствам без разрешения страны-производителя, — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии отметили, что поставки ВСУ вооружений только затягивают конфликт и умножают количество жертв, в том числе и среди мирного населения. Дипломаты также подчеркнули, что власти Словакии должны понимать, что ответственность за непредсказуемую и опасную эскалацию конфликта целиком и полностью ляжет на инициаторов решений об оказании военной поддержки Киеву.