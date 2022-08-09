Посольство отреагировало на призыв Эстонии не выдавать визы россиянам

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Кая Каллас

Эстонские власти не скрывают, что истинная цель вводимых ими ограничений — нанести удар по рядовым россиянам, в этой связи ничего нового в словах премьер-министра Эстонии Каи Каллас нет, рассказали NEWS.ru в российском посольстве в Таллине. Подчеркивается, что из-за этого запрета сильно пострадает эстонская экономика, а именно — ее туристический сектор. Каллас призвала перестать выдавать туристические визы россиянам. По ее словам, посещение Европы — это привилегия, а не право человека.

От введения запрета на въезд нашим гражданам, к чему призывает премьер-министр Эстонии, пострадает в том числе эстонская экономика, в частности ее туристический сектор, в значительной степени ориентированный на клиентов из России, — рассказали в посольстве.

В дипведомстве напомнили, что из-за враждебного отношения Эстонии к России МИД РФ в июне этого года рекомендовал российским гражданам воздерживаться от поездок в Эстонию.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев осудил призыв Каллас запретить выдавать россиянам туристические визы. По его словам, Европа является общим географическим пространством, а Россия представляет собой ее часть, поэтому одна страна не может принимать решение за весь континент.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также раскритиковал заявление Каллас. Он назвал такое высказывание «нацистской хренью».