Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

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Посольство Латвии на неопределенный срок приостановило выдачу виз россиянам, сообщается на сайте посольства в России. Причиной приостановки названа «международная ситуация».

В связи с международной ситуацией, в посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники пунктов пограничного контроля Латвии обязывают въезжающих в страну россиян подписывать документ, осуждающий спецоперацию на Украине. Власти Латвии убеждены, что лица, поддерживающие СВО, могут представлять угрозу для их страны. При этом во въезде в страну отказали 62 иностранцам, среди которых 41 гражданин России, 14 белорусов и семь граждан из других республик. Лицам, у которых была действующая виза для поездок в Шенгенскую зону, ее аннулировали.

С 1 августа Латвия также приостановила действие соглашения с РФ об упрощенных поездках жителей приграничных районов, объяснив это решение закрытием латвийского консульства в Пскове. Сообщалось, что это дипломатическое представительство республики было единственным, обладающим такими полномочиями.