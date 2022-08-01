Латвия приостановила соглашение об упрощенном въезде россиян в страну

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Грузовые автомобили у КПП «Чернышевское» в Калининградской области

Латвия с 1 августа приостанавливает действие соглашения с РФ об упрощенных поездках жителей приграничных районов. Оно вступило в силу в 2010 году, пишет РБК. В Риге это решение объяснили закрытием латвийского консульства в Пскове.

В связи с закрытием Россией консульства Латвии в Пскове выдача приграничных разрешений стала невозможной, это дипломатическое представительство республики было единственным, обладающим такими полномочиями, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники пунктов пограничного контроля Латвии обязывают въезжающих в страну россиян подписывать документ, осуждающий спецоперацию на Украине. Власти Латвии убеждены, что лица, поддерживающие СВО, могут представлять угрозу для их страны. При этом во въезде в страну отказали 62 иностранцам, среди которых 41 гражданин России, 14 белорусов и семь граждан из других республик. Лицам, у которых была действующая виза для поездок в Шенгенскую зону, ее аннулировали.

До этого глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что россиянам нужно закрыть въезд в Европу в качестве базового правила и не пускать их в страну даже по шенгенским визам. Глава эстонской дипломатии считает, что россиянам необходимо аннулировать ранее выданные визы.