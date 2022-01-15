Посол Украины вновь потребовал от Германии оружия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь потребовал от Германии оружия для своей страны. Требование прозвучало перед поездкой главы ФРГ Анналены Бербок в Киев. По словам дипломата, сейчас настаёт момент истины, который покажет, кто является настоящим другом, передаёт агентство DPA.

Люди на Украине разочарованы. Сейчас настаёт момент истины, который покажет, кто является настоящим другом, — сказал он.

Мельник уже неоднократно обращался в ФРГ с призывом продать Украине оружия, грозя при этом «серьёзными последствиями для двусторонних отношений». В ответ правительство ФРГ заявляло, что Германия не обеспечивает оружием страны с территориальными конфликтами. Данное положение прописано в коалиционном соглашении, к тому же такие поставки не способствовали бы урегулированию конфликта.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит Киев17 января, на следующий день она прибудет в Москву, где встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Это будет их первая очная встреча с момента вступления Бербок в должность. Темы, которые будут обсуждаться в ходе встречи, пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что Бербок призвала к диалогу с Россией по Украине. По её словам, действия Москвы имеют цену и выход из кризиса может быть лишь путём переговоров. Она также высказалась о возможном возвращении России в состав G7. По мнению министра, ожидать этого в ближайшее время не стоит. Бербок добавила, что РФ сама исключила себя из группы после вхождения в её состав Крыма.