Посол Украины в Германии сравнил Бандеру с Робин Гудом Посол Украины в Германии Мельник выступил с прославлениями Бандеры как «борца за свободу»

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Андрей Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как «борца за свободу» в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу. И это при том, что в стране законодательно запрещено прославление нацизма. Беседа с украинским дипломатом транслировалась на YouTube, пишет РИА Новости.

Я посещал его могилу [в Мюнхене], потому что он важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу. <...> Борец за свободу неподвластен никаким законам. Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал, — привёл сравнение Мельник.

На этом дипломат не остановился: он заявил, что у Бандеры не было никаких связей с гитлеровцами. Массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны украинский посол объяснил тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств».

Поляки хотят политизировать эту историю, — объяснил представитель официального Киева.

Формирования Степана Бандеры действовали на территории Западной Украины в сотрудничестве с гитлеровцами. На счету Бандеры — Волынская резня, которая заключалась в массовом уничтожении польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник обрушился с критикой на немецкие власти из-за отсутствия гостеприимства к беженцам с Украины. Дипломат отметил, что украинцы не хотят оставаться в стране из-за плохого отношения. Мельник также сообщил, что Украина обязательно вступит в ЕС, но на это потребуются годы.