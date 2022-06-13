Посол Украины обвинил немцев в отсутствии гостеприимства к украинцам Посол Украины Мельник обвинил Германию в отсутствии гостеприимства к украинским беженцам

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обрушился с критикой на немецкие власти из-за отсутствия гостеприимства к беженцам с Украины, сообщает издание Bild. Дипломат отметил, что украинцы не хотят оставаться в стране из-за плохого отношения. Мельник также сообщил, что Украина обязательно вступит в ЕС, но на это потребуются годы.

Большинство возвращаются из Германии, не получив должного гостеприимства, — сказал он.

Мельник ранее раскритиковал немецких политиков за задержку поставок тяжелого вооружения Киеву. Во время выступления на фестивале подкастов ZEIT Online дипломат отметил, что немецкие власти игнорируют ситуацию на Украине. По мнению Мельника, немецкие политики попросту не хотят признавать реальность конфликта.

До этого посол также критиковал Германию за увеличение импорта из России на 60% в январе — апреле 2022 года. Он добавил, что товарооборот между Украиной и Германией сократился на 11%.