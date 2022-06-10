Посол Украины в ФРГ обвинил Берлин в увеличении импорта из России Посол Украины в ФРГ обвинил Берлин в увеличении импорта из России

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Андрей Мельник

Несмотря на войну, Германия увеличила импорт из России на 60% в январе-апреле 2022 года, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в своем Twitter. Он добавил, что товарооборот между Украиной и Германией сократился на 11%.

Германия увеличила импорт из РФ на 60% в январе-апреле 2022 года и перевела в Москву еще почти 6 млрд евро, — написал он.

Известно, что Мельник не раз негативно отзывался о Германии. Он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.

Дошло до того, что немецкие пользователи Twitter призвали отправить в отставку Мельника. Волну негодования вызвало заявление дипломата о «позоре, который войдет в историю», в ответ на отказ Германии поставить Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder. Кроме того, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась проводить встречу с Мельником.