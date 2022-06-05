Немцы потребовали отставки посла Украины Мельника Пользователи Twitter призвали отправить в отставку посла Украины Мельника после слов о Германии

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Андрей Мельник

Немецкие пользователи Twitter призвали отправить в отставку украинского посла Андрея Мельника. Волну негодования вызвало заявление дипломата о «позоре, который войдет в историю» в ответ на отказ Германии поставить Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder.

Вы позорите дипломатию и навсегда разрушаете немецко-украинские отношения! Пожалуйста, покиньте эту страну, которую вы так презираете и ненавидите! — заявил один из пользователей.

Другие комментаторы отметили, что Украина, судя по заявлениям Мельника, не заинтересована в урегулировании конфликта. Пользователи указали на то, что Киев лишь критикует Германию, хотя та оказывает стране помощь.

Вы отъявленный разбойник, а не дипломат. Представляете интересы страны, которой Германия помогает миллиардами, а сами ежедневно оскорбляете наше правительство, — написал комментатор.

Ранее Мельник не раз негативно отзывался о Германии. Он выкладывал пост с улиткой, тянущей патрон, намекая на медлительность немецких властей в поставках оружия. В начале мая Мельник обозвал Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.

Накануне пользователи Twitter разозлились на президента Украины Владимира Зеленского после его требования у США разорвать отношения с городами-побратимами в России. Комментаторы назвали его «клоуном» и сравнили с Гитлером, напомнив, что украинскому лидеру не «принадлежит мир».