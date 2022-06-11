«Хорошие рассказчики»: посол Украины раскритиковал немецких политиков Посол Украины обвинил немецких политиков в задержке поставок тяжелого вооружения Киеву

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Андрей Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков за задержку поставок тяжелого вооружения Киеву. Во время выступления на фестивале подкастов ZEIT Online дипломат отметил, что немецкие власти игнорируют ситуацию на Украине. По мнению Мельника, немецкие политики попросту не хотят признавать реальность конфликта.

Политики в Германии — хорошие рассказчики, — заявил дипломат.

Посол также отверг опасения, касательно начала ядерной войны. Он назвал минимальными риски подобного развития событий.

Ранее Мельник заявил, что правительство Германии сообщило Киеву о примерных сроках поставок вооружения на Украину. Посол уточнил, что Киев получит от Германии гаубицы и самоходные зенитные системы Gepard. По словам дипломата, обещанные Германией гаубицы прибудут 22 июня. Поставки 30 единиц ЗСУ Gepard будут поделены на два этапа, по 15 единиц на каждый этап. 15 машин Германия получит до конца июля, еще 15 — до конца августа.