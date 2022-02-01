Посол РФ заявил, что Лондон поставляет Киеву списанные вооружения

Великобритания поставляет на Украину списанное вооружение, которое не принесёт пользы армии страны. При этом Лондон получает за своё оружие деньги. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин. В числе переданного Киеву вооружения есть аналоги американских противотанковых комплексов Javelin.

Британия поставляет туда оружие, она это делала и раньше. Она поставляет его за деньги, нам неизвестно какие, небескорыстно, и поставляет списанное вооружение, — сообщил Келин.

По его словам, Лондон поставил Киеву ряд вооружений, в том числе два катера и аналог американских переносных противотанковых комплексов Javelin.

Это несколько укороченная модель, с меньшей дальностью, — пояснил дипломат.

Он добавил, что для украинских вооружённых сил эти поставки принесут «не очень много пользы», однако они говорят о «солидарности» Великобритании с Украиной.

Ранее сообщалось также, что за последние полторы недели США доставили на Украину шесть партий вооружения. В общей сложности Киев получил от Вашингтона порядка 500 тонн оборонной техники.

Кроме того, Министерство обороны Эстонии планирует поставить Украине американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и гаубицы калибра 122 мм.