Эстония поставит Украине ПТРК Javelin и гаубицы

Министерство обороны Эстонии планирует поставить Украине американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. Кроме того, намечена поставка гаубиц калибра 122 мм, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Сроки поставок на данный момент не обозначены .

Начальник отдела международного сотрудничества Минобороны Пеэтер Куймет сообщил порталу ERR, что Эстония приняла на уровне Минобороны решение о поддержке Украины вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью.

В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним, — подчеркнул он.

По словам Куймета, передать это вооружение Украине можно только с согласия продавца. В случае с Javelin Эстонии потребуется согласие США, а с гаубицами — ФРГ и Финляндии.

Ранее сообщалось, что во время учебной стрельбы из поставленного на Украину ПТРК Javelin украинские военные не показали удовлетворительных результатов. Учебная цель так и не была поражена. Видеозапись того момента, как военные не попали в цель, опубликовал украинский «Пятый канал».

Первая партия комплексов Javelin стоимостью $47 млн была поставлена Соединёнными Штатами весной 2018 года. В её состав вошло 37 комплексов и 210 ракет. Вторую партию систем вместе с другим вооружением отправили на Украину летом 2020 года.