Российский посол в Вене Дмитрий Любинский поздравил лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца с победой на досрочных выборах в Национальный совет. Дипломат заявил о готовности Москвы к продолжению сотрудничества с властями страны.
Можно поздравить лидера АНП Себастьяна Курца с убедительной победой «народников» и пожелать скорейшего формирования дееспособного федерального правительства. Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии, — цитирует посла ТАСС.
По мнению Любинского, Москва надеется «на последовательную реализацию всех имеющихся договорённостей и намеченных ранее совместных планов».
Как писал News.ru, по данным МВД Австрии, АНП во главе с Себастьяном Курцем заняла первое место на досрочных выборах в Национальный совет Австрии.