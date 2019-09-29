https://static.news.ru/photo/bfc022b0-e2f2-11e9-9477-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Любинский Фото: austria.mid.ru

Российский посол в Вене Дмитрий Любинский поздравил лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца с победой на досрочных выборах в Национальный совет. Дипломат заявил о готовности Москвы к продолжению сотрудничества с властями страны.

Можно поздравить лидера АНП Себастьяна Курца с убедительной победой «народников» и пожелать скорейшего формирования дееспособного федерального правительства. Российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии, — цитирует посла ТАСС .

По мнению Любинского, Москва надеется «на последовательную реализацию всех имеющихся договорённостей и намеченных ранее совместных планов».

Как писал News.ru, по данным МВД Австрии, АНП во главе с Себастьяном Курцем заняла первое место на досрочных выборах в Национальный совет Австрии.

До этого Курц выразил готовность вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами в парламенте.