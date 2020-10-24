Порошенко назвал опрос Зеленского крупнейшей фальсификацией Украины

https://static.news.ru/photo/8f52209c-16c7-11eb-bff3-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Предложенный главой Украины Владимиром Зеленским опрос — самая большая фальсификация избирательных процессов в истории Незалежной, заявил пятый лидер страны и народный депутат от фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Пётр Порошенко.

Я надеялся, что Зеленский одумается и эту свою избирательную агитацию, которая отбрасывает нас от Европы, отменит. Сначала это называлось «референдумом», затем «опросом», затем «социологией». А потом назвали тем, чем оно есть на самом деле — незаконной предвыборной агитацией Зеленского и его «слуг». Это самая большая фальсификация в истории Украины, — считает политик.

Он отметил, что идею Зеленского можно сравнить только с «фальсификацией» бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2004 году, которая должна была навсегда кануть в Лету, передаёт «Интерфакс».

Ранее стало известно, что глава Незалежной Владимир Зеленский проголосовал в столице страны на местных выборах, а после принял участие в опросе, который сам и предложил провести. Инициатива призвана узнать мнение людей по важным для страны вопросам.

Её результаты не будут иметь юридической силы. Власти поинтересуются у граждан, нужно ли вводить пожизненное заключение для виновных в коррупционных преступлениях в особо крупных размерах, создать в Донбассе свободную экономическую зону, сократить число депутатов в Верховной раде до 300 и легализовать медицинский каннабис. Кроме того, в опросе есть пункт — считать ли необходимым на международном уровне заявить о предоставлении гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом.

Как писал NEWS.ru, украинская полиция за четыре часа голосования на местных выборах получила около 1300 сообщений о нарушениях. Силовики возбудили 14 уголовных дел, передаёт МВД Незалежной в своём Telegram-канале.