Польский политолог заявил о пересечении мигрантами с Украины красных линий Политолог Пискорский: мигранты с Украины пересекли красные линии в Варшаве

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Мигранты с Украины пересекли «красные линии» в ходе конфликта с жителями Варшавы, рассказал NEWS.ru польский политолог Матеуш Пискорский. По его словам, уровень поддержки приехавших с Украины среди граждан республики резко упал по сравнению с мартом 2022-го.

Мы можем уверенно сказать, что, по имеющимся данным опосредованных вопросов о поддержке украинских мигрантов, уровень поддержки и уровень понимания, сколько украинцев находится на территории Польши, резко упали по сравнению с мартом 2022-го, — добавил Пискорский.

Он напомнил, что прибывшие с Украины, согласно законам Польши, считаются мигрантами, а не беженцами. Эксперт не исключил, что недавний инцидент в Варшаве «существенно ухудшит» отношение молодежи к украинцам.

То видео, про которое вы говорите, может существенно повлиять на отношение, особенно [польской] молодежи, к украинским мигрантам. Я бы сказал, есть определенные красные линии в большинстве случаев для нацменьшинств, находящихся в чужой стране, которые не должны пересекаться, — рассказал Пискорский.

Ранее появилось сообщение, что в Варшаве группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков после отказа тех скандировать проукраинский лозунг. Позже управление полиции Варшаве на ведомственной странице в Twitter (Х) заявило, что после стычки опознали 13 человек, граждан Украины среди них не было. В числе хулиганов оказались в том числе граждане Грузии. Полицейские прибыли через несколько минут после сообщения об агрессивной группе, медицинская помощь никому не понадобилась.