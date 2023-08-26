Напавшие на поляков украинцы оказались грузинами Полиция Варшавы опровергла информацию о нападении украинцев на поляков

Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

После стычки поляков с иностранцами в Варшаве опознали 13 человек, граждан Украины среди них не было, вопреки данным СМИ, сообщает городское управление полиции в Twitter (Х). В числе хулиганов оказались в том числе граждане Грузии. Полицейские прибыли через несколько минут после сообщения об агрессивной группе, медицинская помощь никому не понадобилась.

Подтверждаем информацию о происшествии на бульварах Вислы в ночь с четверга на пятницу. <...> Всего были идентифицированы 13 человек, в том числе граждане Грузии, признанные агрессорами. Среди имевших удостоверения личности лиц украинской национальности не было, — уведомила пресс-служба полиции.

О преступлении никто не заявлял, но в связи с появившимся в Сети видео идет проверка. На кадрах видно мужчин с украинским флагом, заставляющих произносить проукраинский лозунг.

О том, что это именно украинцы, сообщал польский портал WolnośćTV. По его данным, группа из 12 человек напала на восьмерых поляков после отказа тех скандировать то, что их заставляют. Часть пострадавших, по информации этого СМИ, пришлось госпитализировать. На странице издания указано, что его предыдущий сайт заблокирован Google.