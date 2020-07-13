Польский избирком официально объявил о победе Дуды на президентских выборах

Анджей Дуда стал победителем второго тура президентских выборов в Польше и проведёт ещё один срок на посту главы государства.
Глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк подвёл официальные итоги выборов на пресс-конференции в понедельник, 13 июля. Как
Второй тур президентских выборов прошёл в Польше в воскресенье, 12 июля. Дуда баллотировался от правящей партии «Порядок и справедливость».
Как писал NEWS.ru, в рамках избирательной кампании действующий глава государства подписал проект о внесении поправок в польскую конституцию, которые должны закрепить запрет на опеку над детьми для однополых пар.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен