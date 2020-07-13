Польский избирком официально объявил о победе Дуды на президентских выборах

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Анджей Дуда стал победителем второго тура президентских выборов в Польше и проведёт ещё один срок на посту главы государства.

Глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк подвёл официальные итоги выборов на пресс-конференции в понедельник, 13 июля. Как передаёт РИА Новости, по данным Госизбиркома, после обработки 100% протоколов результат Дуды составил 51,03% голосов избирателей. Его соперник, оппозиционный кандидат от объединения «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский набрал 48,97% голосов.

Второй тур президентских выборов прошёл в Польше в воскресенье, 12 июля. Дуда баллотировался от правящей партии «Порядок и справедливость».

Как писал NEWS.ru, в рамках избирательной кампании действующий глава государства подписал проект о внесении поправок в польскую конституцию, которые должны закрепить запрет на опеку над детьми для однополых пар.