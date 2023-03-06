Польша захотела российских денег за остановку поставок нефти Польская Orlen потребует от «Татнефти» и «Газпрома» компенсаций за остановку поставок

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Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена требовать от российской стороны компенсаций за остановку поставок нефти, заявил в эфире радиостанции ZET глава предприятия Даниэль Обайтек. По его словам, это предусмотрено условиями договоров с российской стороной.

Это содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Мы точно будем в этой области предъявлять претензии, — констатировал Обайтек.

25 февраля Обайтек заявил, что Россия перестала поставлять нефть в страну по трубопроводу «Дружба». По его словам, страна была готова к полному прекращению поставок, поэтому за последние годы снизила долю закупаемой у РФ нефти до 10%. В свою очередь советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин уточнил, что поставки нефти были прекращены по причине неоплаты. Польша также не оформила маршрутные поручения, поэтому поставки нефти были исключены из графика.

По мнению военного корреспондента Дмитрия Стешина, Россия перестала поставлять в Польшу нефть по трубопроводу «Дружба» после передачи Киеву танков Leopard 2. Он считает, что подобные меры против Варшавы нужно было вводить еще до поставок военной техники.