Польша пообещала принять беженцев из Украины в случае войны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для Польши не будет проблемой принять украинских беженцев на своей территории в случае начала войны на Украине. Мороваецкий также отметил, что украинские мигранты могут стать дешёвой рабочей силой в Польше, предаёт слова премьера издание «Левый берег».

Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. А польские предприниматели ценят украинских работников — ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук. Постоянные заверения в поддержке суверенитета Украины — это, конечно, хорошо, но дешевая рабочая сила никогда не помешает, — сказал премьер.

Как отмечается, Польша дполннительно передаст Украине снаряды для систем ПВО, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Днём ранее сообщалось, что Варшава намерена оказать украинской стороне безвозмездную военно-техническую поддержку.

В ближайшее время должны пройти телефонные переговоры министров обороны двух стран. Как отметил глава Минобороны Украины Алексей Резников, Варшава оказывает Киеву сильную поддержку, но военной помощи до сих пор не было. До этого речь шла о гуманитарной поддержке. По словам Резникова, он даже не знаком с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

Ранее сообщалось, что США направят Украине военную помощь, включающую боеприпасы, стрелковое оружие и противотанковые средства. Эти грузы доставят 45 авиарейсами. Четыре борта уже совершили посадку в Киеве.