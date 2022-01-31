Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat. Днём ранее сообщалось, что Варшава намерена оказать украинской стороне безвозмездную военно-техническую поддержку.

Я не хотел бы сейчас говорить о конкретной спецификации. Например, там будут противовоздушные снаряды, — сказал Солох.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Киеву могут быть переданы ПЗРК «Гром», беспилотники и боеприпасы.

В ближайшее время должны пройти телефонные переговоры министров обороны двух стран. Как отметил глава Минобороны Украины Алексей Резников, Варшава оказывает Киеву сильную поддержку, но военной помощи до сих пор не было. До этого речь шла о гуманитарной поддержке. По словам Резникова, он даже не знаком с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

Ранее сообщалось, что США направят Украине военную помощь, включающую боеприпасы, стрелковое оружие и противотанковые средства. Эти грузы доставят 45 авиарейсами. Четыре борта уже совершили посадку в Киеве.