Польша объединится со странами Балтии против Белоруссии

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Власти Польши хотят привлечь Латвию и Литву к введению экономических санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Я предложу нашим литовским и латвийским партнёрам определённые ограничения в товарообороте, — цитирует премьера РИА Новости.

По его словам, Минск должен реально почувствовать, что борьба с поляками имеет не только дипломатические, но и конкретные экономические последствия. Моравецкий также призвал белорусские власти опомниться.

Польша хочет ввести ограничения из-за инцидента с главой Союза поляков Белоруссии Анжеликой Борис. Суд в Гродно назначил ей 15 суток административного ареста. По данным союза, причиной тому стала организация 7 марта традиционного праздника ремесленников «Казюки» в честь святого Казимира. В Генпрокуратура Белоруссии заявили, что Борис и ряд других лиц стали фигурантами уголовного дела по статье о разжигании социальной вражды и реабилитации нацизма.

Как писал NEWS.ru, МИД Польши вызвал белорусского дипломата по поводу задержания Борис. В ведомстве заявили, что представитель Минска «получил однозначный сигнал» о нарушении Белоруссией своих обязательств по защите нацменьшинств. В Варшаве потребовали немедленно освободить главу союза.