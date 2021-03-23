МИД Польши вызвал белорусского дипломата

https://static.news.ru/photo/5772361a-8c7b-11eb-964a-96000091f725_660.jpg Фото: gov.pl

Белорусского дипломата вызвали в МИД Польши после задержания главы Союза поляков Анжелики Борис в Гродно, говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства. По данным МИД республики, беседа состоится с временным поверенным в делах РБ в Польше.

Представитель белорусской дипломатии получил однозначный сигнал о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Белоруссии по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства, — пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.

Варшава также настаивает, что Союз поляков в Белоруссии занимается воспитанием польской культуры и традиций, поддержкой польского образования и изучения польского языка. МИД также потребовал как можно скорее освободить Анжелику Борис и прекратить преследование представителей польского меньшинства.

Кроме того, польский писатель Якуб Жульчик стал фигурантом уголовного дела. Литератор назвал президента страны Анджея Дуду дебилом. Фигуранту теперь грозит до трёх лет тюрьмы — такую санкцию предусматривает статья 135 УК Польши (оскорбление главы государства). По словам Жульчика, его никто не оповестил о возбуждённом уголовном деле. Об обвинении он узнал из публикации «дружественного властям портала» wPolityce.

Ранее польские социологи провели опрос, в ходе которого выяснилось, что жители страны затрудняются назвать достойного политика по результатам работы в прошлом году, передавал NEWS.ru. 24% участников заявили, что звание политика года в Польше не заслужил никто, ещё 30% затруднились ответить на вопрос. За премьер-министра Матеуша Моравецкого всё же проголосовали 11% опрошенных, за президента Анджея Дуду — 8%.