Полковник раскрыл, какие страны могут отправить военных на Украину Полковник Кошкин: страны Балтии могут отправить военных на Украину

Фото: Jakob Ratz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Своих военных в зону проведения специальной военной операции на Украину могут отправить страны Балтии и Польша, считает полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с Lenta.ru военный эксперт уточнил, что наемники из этих стран уже принимали участие в военных действиях на Украине.

Уже появлялись сообщения о том, что могут даже создать специальную коалицию, куда войдут страны Балтии, Польша. Мы знаем, что наемники из этих государств уже не только воевали, но и сложили головы на Украине. Так что могут отправить новые подразделения, — пояснил эксперт.

Как отметил Кошкин, не все страны Запада поддерживают отправку своих военных в зону спецоперации. Так, категорически против выступает Германия. Тем временем граждане Великобритании, по словам полковника, уже участвуют в боевых действиях на Украине в составе разных групп и подразделений.

Граждане Великобритании воюют в составе разных групп, бригад, спецподразделений. Это осталось только узаконить. Возможно, и какие-то другие государства просто опубликуют информацию о том, кто будет участвовать от них, — заключил Кошкин.

Политолог Мария Прокофьева ранее заявила, что в случае отправки французских военных на Украину раскол во французском обществе усугубится. По ее словам, это увеличит количество проблем во внутренней политике, а рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона будут падать.