Политолог спрогнозировал итоги президентских выборов во Франции

У действующего президента Франции Эммануэля Макрона наибольшие шансы быть переизбранным на новый срок, а его основным оппонентом станет кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, заявил NEWS.ru руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. По его словам, главу государства выберут во втором туре, куда, скорее всего, пройдут Макрон и Ле Пен. Согласно опросам, сейчас преимущество на стороне нынешнего президента, однако за последние пять лет отставание Ле Пен сократилось.

Разрыв между ними в первом туре может быть где-то 5 процентных пунктов (п. п.). Во втором туре пять лет назад он (Макрон. — NEWS.ru) опередил Ле Пен вдвое, сейчас между ними разрыв где-то 4-5 п. п., что, конечно, делает прогноз условным, — сказал Рубинский.

Он считает, что остальные кандидаты, а всего их 12, имеют разные показатели и вряд ли поборются за победу на выборах. Отрыв Макрона и Ле Пен настолько большой, что по этой причине у них наибольшие шансы пройти во второй тур.

Рубинский отметил, что Ле Пен баллотируется в президенты уже в третий раз и её программа существенно эволюционировала в сторону большей умеренности. Если в 2017 году она представлялась большинству избирателей как «опасный экстремист», то сейчас политик смягчила свои прежние лозунги относительно выхода из Евросоюза. На первый план Ле Пен выдвигает социальные требования, и несмотря на то что она крайне правый кандидат, к ней перетекает значительная часть народного протестного электората, который раньше голосовал за левых.

Первый тур выборов президента Франции состоится 10 апреля. Второй намечен на 24 апреля. О намерении баллотироваться на высший государственный пост во Франции заявили действующий президент Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, приверженец ультраправых взглядов, журналист и писатель Эрик Земмур, представитель правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк-Меланшон и другие.

Ранее Макрон на большом митинге под Парижем высказал опасения французов по поводу победы Ле Пен на грядущих президентских выборах. Как пишет Politico, действующий глава Франции использует тактику запугивания электората, чтобы получить больше сторонников.