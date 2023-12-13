Политолог рассказал, кому подчинится Польша при новом премьере страны Туске Политолог Марков: Туск подчинит Польшу политике Евросоюза

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша подчиниться политике ЕС при новом премьер-министре республики Дональде Туске, рассказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. Эксперт отметил, что Туск не является русофобом, однако придерживается проамериканских и проевропейских позиций.

Дональд Туск — не русофоб. Он вполне европейский человек. Туск, кстати, как все польские политики, абсолютно проамериканский, проевропейский, чем пропольский поэтому он подчинит Варшаву европейской линии и споры между страной и Брюсселем закончатся, для нас это плохо, он уже приказал разблокировать пограничные переходы для фур между Польшей и Украиной, — подчеркнул Марков.

По его словам, Туск точно не выступит против приема Украины в ЕС. Собеседник отметил, что при Туске Польша выпадет из перечня стран, занявших антиукраинскую позицию по поводу присоединения государства к ЕС, к которым он отнес Венгрию, Словакию и Австрию.

Раньше против были Венгрия, Австрия, Словакия и Польша, но Польша из этого списка выпала буквально вчера, — подытожил Марков.

Ранее правительству Матеуша Моравецкого не удалось получить вотум доверия в сейме Польши. На голосовании его поддержали всего 190 депутатов, 266 выступили против. Это стало возможным после того, как три оппозиционные партии — «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» — объединились против правящей фракции «Право и справедливость» и завоевали большинство в сейме.

Дональд Туск уже возглавлял кабмин Польши в 2007–2014 годах. Он ушел в отставку, чтобы возглавить Европейский совет, спустя пять лет его на этом посту сменил Шарль Мишель.