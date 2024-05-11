Политолог рассказал, как ВСУ «прозевали» свое преимущество Политолог Бортник: Киев упустил момент численного превосходства ВСУ над ВС РФ

Фото: МО Украины

Украина «прозевала» идеальный момент, когда ВСУ имели численное превосходство над армией РФ, подчеркнул политолог Руслан Бортник в эфире Youtube-канала «ПолитЭксперт». По его словам, это привело к нынешней тяжелой ситуации для Киева и отступлению на фронте.

Есть субъективная и объективная причины. Объективная — несистемность и недостаточное качество западной поддержки. И субъективная причина — мы прозевали переломный момент, когда необходимо было быстрее проводить мобилизацию и быстрее набирать армию, — отметил эксперт.

Нехватка личного состава, как уточнил Бортник, не дает Украине в полной мере пользоваться военной поддержкой НАТО. Сейчас Россия превосходит ВСУ как в численности солдат, так и в вооружениях, резюмировал политолог.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер предупредил, что российская армия может уничтожить Украину за один день без применения ядерного оружия. Однако, по его словам, Москва не рассматривает такой сценарий развития событий. ВС РФ одерживают победу в зоне специальной военной операции, поэтому у командования нет причин менять тактику боевых действий, заключил Риттер.

До этого капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин указал, что Киев несет существенные ежедневные потери на фронте. Обновленный закон о мобилизации на Украине не решит этот вопрос, исключил возможность военный эксперт.