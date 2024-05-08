Украинская армия несет существенные ежедневные потери на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, обновленный закон о мобилизации на Украине не решит этот вопрос.
Эксперт отметил, что в зоне СВО погибают не только мобилизованные, но и само ядро украинской армии, которое имеет опыт и навыки. По его словам, публикуется очень много некрологов, в которых написано, что солдат воевал с 2014 года.
Я думаю, что они хотят собрать [еще] 30 тысяч [новобранцев], это как минимум. У них же там уже модно и спидоносцев призывать, больных онкологией и других. Американцы деньги дали и сказали набирать людей. Это связано с тем, что они хотят удержать позиции на фронте, — отметил Дандыкин.
Он отметил, что сложно сказать, сколько боеспособных украинцев осталось. Вместе с этим эксперт допустил, что ВСУ смогут в ближайшее время набрать несколько десятков тысяч новобранцев, но на поле боя важны умения.
Если человек ничего не знает, не умеет, какой из него боец? Надо же их всех учить где-то. Это пушечное мясо будет. У них вообще эта мобилизация и не прекращалась, — считает Дандыкин.
Ранее стало известно, что Верховная рада Украины продлила сроки мобилизации и военного положения на 90 дней. В свою очередь спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что украинские чиновники лишатся брони от мобилизации в ряды ВСУ. Он подчеркнул, что речь идет о государственных служащих категории «Б» и «В». По его словам, на службу в украинскую армию могут призвать глав определенных департаментов или подразделений, а также исполнителей.