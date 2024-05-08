Военэксперт заявил о катастрофической нехватке людей на Украине Дандыкин: у ВСУ сильные потери на фронте, новые мобилизованные это не восполнят

Фото: МО Украины

Украинская армия несет существенные ежедневные потери на фронте, заявил NEWS.ru военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, обновленный закон о мобилизации на Украине не решит этот вопрос.

Эксперт отметил, что в зоне СВО погибают не только мобилизованные, но и само ядро украинской армии, которое имеет опыт и навыки. По его словам, публикуется очень много некрологов, в которых написано, что солдат воевал с 2014 года.

Я думаю, что они хотят собрать [еще] 30 тысяч [новобранцев], это как минимум. У них же там уже модно и спидоносцев призывать, больных онкологией и других. Американцы деньги дали и сказали набирать людей. Это связано с тем, что они хотят удержать позиции на фронте, — отметил Дандыкин.

Он отметил, что сложно сказать, сколько боеспособных украинцев осталось. Вместе с этим эксперт допустил, что ВСУ смогут в ближайшее время набрать несколько десятков тысяч новобранцев, но на поле боя важны умения.

Если человек ничего не знает, не умеет, какой из него боец? Надо же их всех учить где-то. Это пушечное мясо будет. У них вообще эта мобилизация и не прекращалась, — считает Дандыкин.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины продлила сроки мобилизации и военного положения на 90 дней. В свою очередь спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что украинские чиновники лишатся брони от мобилизации в ряды ВСУ. Он подчеркнул, что речь идет о государственных служащих категории «Б» и «В». По его словам, на службу в украинскую армию могут призвать глав определенных департаментов или подразделений, а также исполнителей.