Политолог предсказал, на сколько хватит резервов ВСУ Политолог Подберезкин: резервов ВСУ при интенсивных боевых действиях хватит на две недели

Фото: МО Украины

При интенсивных боевых действиях и следованию тактики, с которой начиналось контрнаступление ВСУ, их резервов хватит на одну-две недели, а при плавных — на четыре недели, предсказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Комментируя ситуацию НСН, он уточнил, что резервы украинской армии иссякают и у нее осталось только несколько моторизированных и танковых бригад.

Осталось примерно 30% от того, что было изначально, несколько моторизированных и танковых бригад. Их можно бросить в одно наступление, если сконцентрировать все оставшиеся резервы. <...> При таком подходе резервов ВСУ хватит на неделю-две. Если же их будут втягивать достаточно плавно, это займет три-четыре недели, — пояснил политолог.

По словам эксперта, российская армия может выбрать два направления для наступления. Первым он назвал север Украины, Харьковскую область, а вторым — юг. Подберезкин подчеркнул, что, пока ВСУ контролируют Одессу и Николаев, у них остаются логистические возможности. В связи с этим политолог призвал ВС РФ занимать эту часть, чтобы изолировать Украину от северного побережья Черного моря.

Депутат Госдумы Александр Бородай ранее заявил, что к осени интенсивность украинского контрнаступления снизится, на данный момент оно находится на пике. Он отметил, что это не говорит о прекращении боевых действий со стороны Киева.