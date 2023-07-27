Попавший под обстрел депутат ГД заявил о пике контрнаступления ВСУ Депутат ГД Бородай: к осени интенсивность украинского контрнаступления снизится

Фото: МО Украины

К осени интенсивность украинского контрнаступления снизится, на данный момент оно находится на пике, заявил депутат Госдумы Александр Бородай, недавно попавший под обстрел ВСУ в зоне специальной военной операции. Комментируя ситуацию «Парламентской газете», он отметил, что это не говорит о прекращении боевых действий со стороны Киева.

К осени наступательная активность Вооруженных сил Украины может иссякнуть. Но это не будет означать прекращения боевых действий. Поскольку, извините, у нас есть цели специальной военной операции, и эти самые цели пока не достигнуты, — пояснил парламентарий.

Бородай подчеркнул, что ВСУ не смогли достичь существенных успехов при контрнаступлении. Все сроки взятия Артемовска, которые называл президент Украины Владимир Зеленский, были сорваны. При этом ВС РФ «крепко держат» город, отметил парламентарий. Киев не жалеет человеческие ресурсы, чтобы прорвать оборону на линии соприкосновения. Депутат напомнил, что на территории Украины проводится постоянная мобилизация.

По словам депутата, участившиеся атаки на крупные города и объекты на территории России, в том числе и в Москве, являются политической демонстрацией. Бородай уточнил, что серьезный ущерб столице ВСУ нанести не смогут, но им необходимо продемонстрировать какие-то успехи западным партнерам. Парламентарий отметил, что эти действия — часть информационной войны, чтобы оказать давление и на россиян, и на жителей самой Украины.

Что же касается Крымского моста, сейчас у ВСУ реальных возможностей его серьезно повредить или вообще разрушить нет. Именно поэтому для них так важен Запорожский и Херсонский участок фронта — они стремятся прорваться там, чтобы подойти поближе, — добавил парламентарий.

Заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи ранее заявил, что украинское контрнаступление продвигается согласно плану, который Украине помогали составить Вашингтон и Лондон. Он отметил, что Киев оправдывает ожидания западных партнеров.