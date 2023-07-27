ВСУ начали главную фазу контрнаступления: новости СВО на утро 27 июля

Фото: МО Украины

Подразделения ВСУ начали главную фазу контрнаступления. По информации газеты The New York Times, украинские войска намерены нанести основной удар на юге Запорожской области. ВСУ стягивают туда силы, которые ранее не были задействованы и оставались в резерве специально для контрнаступления.

Заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи в интервью Daily Telegraph заявил, что украинское контрнаступление продвигается согласно плану, который Украине помогали составить Вашингтон и Лондон. Представитель военного ведомства отметил, что Киев оправдывает ожидания западных партнеров.

ВС России отразили девять атак Вооруженных сил Украины на Сватовском и Краснолиманском направлениях, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук. По его словам, в ходе боевых действий были уничтожены свыше 150 украинских военных, а также две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, три миномета и орудие Д-30.

Минимум четыре места скопления иностранных наемников на южном побережье Украины было уничтожено российскими военными в ответ на теракт на Крымском мосту, заявил активист николаевского подполья. По его словам, ракета прилетела по курорту Коблево, куда с начала СВО заселили прибывших в страну наемников.

Дрон-камикадзе 110-й отдельной мотострелковой бригады ВС России уничтожил танк ВСУ при попытке наступления на Невельском направлении в Донецкой Народной Республике. Российская разведка засекла передвигающийся вдоль лесополосы танк противника и при слаженной корректировке барражирующий боеприпас с кумулятивным зарядом попал точно в цель, выведя технику украинских сил из строя.

Российские военные уничтожили несколько единиц БМП Bradley американского производства, переданных ВСУ. Бойцы 58-й армии ЮВО ударили по позициям противника в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, ликвидировав бронетехнику ВСУ. По сообщению источника, ВС РФ осуществляли атаку с помощью беспилотных барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press БМП Bradley

Российские военные ведут ожесточенные бои за село Клещеевка, расположенное в районе Артемовска. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что украинские войска задействовали значительные силы на прорыв обороны ВС РФ. По данным канала, при штурме населенного пункта ВСУ понесли серьезные потери, сейчас село находится под российским контролем. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В Днепропетровской области после серии взрывов, прогремевших на фоне объявленной на всей территории Украины воздушной тревоги, возник пожар. Глава областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что причиной возгорания стали обломки сбитой ракеты.

В Киевской и Винницкой областях в ночь на четверг, 27 июля, была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирена прозвучала в 01:47 мск. Сигналы тревоги позже были слышны в Хмельницкой и Житомирской областях.

Несколько взрывов прогремели в Хмельницкой области после информации о массированной ракетной атаке по объектам военной инфраструктуры на Украине. Как заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, целью удара стал аэродром в районе Староконстантинова, где могут находиться крылатые ракеты Storm Shadow, переданные Британией.

Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» сообщил. что авиация ВКС РФ выпустила до десяти ракет «Кинжал» в направлении Киева. По данным канала, истребители МиГ-31 запустили по столице до 10 снарядов. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Украинских пилотов начнут учить управлению американскими истребителями F-16 в скором времени, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По мнению дипломата, после начала тренировок Киев может рассчитывать на поставку самолетов.

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