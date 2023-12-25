Кирилл Николаев

Политолог оценил вероятность массовых протестов после выборов в Сербии Политолог Гайич: для массовых протестов у людей в Сербии нет настроения

25 декабря 2023 в 12:23 Автор: Виктор Сидоренко, Кирилл Николаев

Фото: Александр Дзюба/ТАСС

Сербия. Белград. Сторонники блока «Сербия против насилия» во время митинга у здания городской администрации