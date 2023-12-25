Для массовых протестов у граждан Сербии нет настроения, заявил NEWS.ru политолог Стеван Гайич. По его словам, иначе бы на улицы вышли десятки, если не сотни тысяч людей, сейчас же на пике протестов говорят лишь о трех тысячах человек.
Для массовых протестов в Сербии у людей нет настроения. Тогда мы бы имели десятки, если не сотни тысяч людей на улицах. А так максимум говорят до трех тысяч людей во время пика протестов. По белградским меркам это не крупная цифра. В ближайшие дни говорят о блокадах дорог, но посмотрим, что из этого выйдет. Пока нет критической массы, это точно, — сказал эксперт.
Говоря о природе протестов, политолог уверен, что без западного влияния здесь не обошлось. Он привел в пример медийную поддержку протестующих со стороны телеканала N1, который, по его словам, принадлежит CNN.
Этой группе принадлежит самая крупная сеть кабельного телевидения в Сербии. Здесь точно можно говорить о западном влиянии, была поддержка коалиции «Сербия против насилия» со стороны Запада. Это была попытка протеста, чтобы вызвать чрезвычайный ответ полиции на провокацию, — уверен Гайич.
Митинги в Белграде начались после выборов 17 декабря, где победу одержала коалиция главы государства Александра Вучича. Несогласные с результатами потребовали их отменить. В ходе беспорядков протестующие пытались проникнуть в администрацию, но были разогнаны полицией.
Глава правительства Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовящихся беспорядках. Исполняющий обязанности мэра сербской столицы Александр Шапич допустил применение к ним термина «майданизация».