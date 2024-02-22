Политолог объяснил слова Зеленского о «нечто особенном» на 25 февраля Политолог Кортунов назвал Зеленского и его команду профессиональными пиарщиками

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда являются профессиональными пиарщиками и было бы странно, если б они не воспользовались годовщиной начала специальной военной операции, рассказал NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. Он предположил, что обещание о «нечто особенном» на 25 февраля может быть связано с гарантиями безопасности Киеву от Евросоюза. Кортунов считает, что в любом случае для Украины это очередной способ напомнить о себе.

Зеленский и его команда — профессиональные пиарщики. Было бы странно, если бы они упустили такую дату, как начало СВО. Ясно, что что-то должно произойти 24 и 25 февраля, чтобы постараться сохранить Украину в фокусе внимания прежде всего основных западных партнеров. Возможно, это связано с вопросом гарантий безопасности от Евросоюза для Украины, хотя это уже не новость. Однако в любом случае это будет очередным способом напомнить о себе, — сказал Кортунов.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что правительство Украины 25 февраля проведет конференцию по вопросам развития страны и национальной армии. Он охарактеризовал мероприятие как «нечто особенное». На заседании будет присутствовать вся верхушка украинской власти, включая самого главу государства, а по итогам встречи состоится пресс-конференция. Правительство поднимет темы развития страны, Вооруженных сил Украины (ВСУ), внедрения современных технологий, гарантий безопасности и поддержки бизнеса.