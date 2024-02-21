Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» 25 февраля Офис Зеленского: власти 25 февраля обсудят «особенные» вопросы развития Украины

Фото: president.gov.ua

Правительство Украины 25 февраля проведет конференцию по вопросам развития страны и национальной армии, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада». Он охарактеризовал мероприятие как «нечто особенное».

На заседании будет присутствовать вся верхушка украинской власти, включая самого главу государства, а по итогам встречи состоится пресс-конференция. Правительство поднимет темы развития страны, Вооруженных сил Украины (ВСУ), внедрения современных технологий, гарантий безопасности и поддержки бизнеса, отметил Никифоров.

Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратпром. Будет первая леди, будет Мининфраструктуры, офис Зеленского и, конечно, сам Зеленский, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что у Вашингтона есть стратегия развития для Украины, которая позволит стране стать более самостоятельной, чем сейчас, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, для этого необходима поддержка со стороны США и их партнеров.