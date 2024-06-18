Политолог объяснил, чем чреват для России тандем двух русофобов во главе ЕС Политолог Макаркин: фон дер Ляйен и Каллас во главе ЕС не ухудшат отношения с РФ

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Кая Каллас и Урсула Фон Дер Ляйен

Если глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, экс-премьер Португалии Антониу Кошта и премьер Эстонии Кая Каллас получат руководящие должности в ЕС, это никак не отразится на взаимоотношениях с Россией, уверен политолог Алексей Макаркин. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что человеческий фактор и русофобские позиции политиков могут повлиять, но в первую очередь взаимоотношения строятся не между людьми, а институтами власти.

Даже если Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта и премьер Эстонии Кая Каллас получат руководящие должности в ЕС, взаимоотношения с Россией никак не изменятся. Здесь отношения связаны уже не с людьми, а с институтами. Конечно, человеческий фактор может сыграть роль, — пояснил политолог.

Макаркин уточнил, что Каллас может занять жесткую позицию в отношении России и выступать с серьезными заявлениями. По его словам, у премьера Эстонии оборваны все отношения с Москвой. Кроме того, он напомнил, что МВД России объявило Каллас в розыск.

Но Урсула фон дер Ляйен и даже Кошта, которого не критиковали в России только потому, что он не находился «на передовой» в отношениях между РФ и Европой, будут придерживаться примерно того же курса. То есть нюансы будут не очень большие, — заключил Макаркин.

Ранее стало известно, что против кандидатуры фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии выступает Венгрия. В Будапеште пока не определились, к какой фракции примкнуть в Европарламенте. Лидеры стран ЕС в целом согласны, что пост главы Еврокомиссии должен остаться за фон дер Ляйен, а пост главы Европарламента — за Робертом Метсолой.