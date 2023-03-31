Политолог: ЕС может направить на Украину войска НАТО под видом миротворцев Политолог Мирошник: ЕС может направить на Украину войска НАТО под видом миротворцев

Фото: Robert Michael/Global Look Press

Миротворцы, которых Евросоюз может отправить на Украину, могут встать на сторону ВСУ, рассказал в беседе с «Народными Новостями» политолог Родион Мирошник. По его словам, Брюссель может внедрить войска НАТО в украинскую армию, но замаскировать их под миротворческий контингент.

Они могут назвать любой контингент миротворческим, но отправить его участвовать в боевых действиях на стороне Украины, — объяснил Мирошник.

Политолог добавил, что миротворцы либо станут частью одной из воюющих сторону, либо будут уничтожены ими. По его словам, именно это произойдет, если миротворческий контингент введут без обоюдного желания обеих сторон. Эксперт подчеркнул, что если Евросоюз не пытается разрешить ситуацию на Украине с помощью дипломатии, то идея по отправке миротворцев является абсурдной.

А с учетом настроений, которые есть сейчас на Западе и на Украине, никто и близко не рассматривает вариант мирного урегулирования. Введение миротворческого контингента возможно только в качестве части миротворческого процесса, — отметил Мирошник.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению темы отправки миротворческих сил на Украину. По его словам, европейские лидеры находятся рядом с «ранее не переступаемой границей».