Политик в Латвии поплатился за попытку подставить русскоязычного соседа Политику из Латвии грозит штраф из-за угроз и ругани с русским соседом

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Экс-депутату Сейма Латвии Рейнису Знотиньшу, который обратился с жалобой на своего русскоязычного соседа, грозит административное преследование за мелкое хулиганство, сообщает Sputnik Латвия. В социальных сетях появилось видео конфликта, где видно, как бывший депутат провоцирует соседа, называя его «ватником» и угрожая выслать всех русскоязычных из страны.

Знотиньш заявил в социальных сетях, что его русскоязычный сосед практически удушил его за требование говорить на латышском языке. Прибывшие на место происшествия полицейские, однако, рассматривают самого Знотиньша как виновника инцидента. Открыто административное дело за мелкое хулиганство, что может повлечь за собой предупреждение или штраф до 500 евро, — говорится в сообщении.

Отмечается, что активистка Ольга Петкевич обратилась к президенту Эдгарсу Ринкевичсу от имени всех русскоязычных Латвии с просьбой принять ситуацию под его личный контроль. Кроме того, публицист Лато Лапса призвал представителей Государственной полиции проанализировать действия экс-депутата на предмет подстрекательства к национальной, этнической и расовой вражде.

Ранее сообщалось, что Россия распространила в СБ ООН письмо в связи с заявлениями руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру». В обращении подчеркивается, что в словах украинского военного присутствует подстрекательство к насилию по национальному признаку.