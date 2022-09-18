Politico: многие венгры верят, что правда на стороне России

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Многие жители Венгрии устали от навязывания Западом своих культурных ценностей и считают, что правда в этом вопросе на стороне России, заявил венгерский писатель Аттила Демко изданию Politico. По его словам, этому способствует политика, проводимая премьер-министром Виктором Орбаном.

После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда, — отметил Демко.

Писатель пояснил, что Запад пытается навязать Венгрии свои прогрессивные ценности, а премьер Орбан убеждает соотечественников в их опасности для страны. По этой причине традиционные российские культурные ценности кажутся венграм более привлекательными.

Ранее венгерские политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар назвали судьбоносным заявление президента России Владимира Путина об ускользающей гегемонии Запада. Они охарактеризовали действия РФ первой серьезной проверкой прочности глобальной большой коалиции и отметили, что противостояние Москвы и западных стран может привести к непредсказуемым последствиям.