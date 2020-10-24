Полиция Украины завела 51 уголовное дело из-за нарушений на выборах

https://static.news.ru/photo/d933ba52-16dd-11eb-9525-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Полиция Украины получила более трёх тысяч сообщений о нарушениях на выборах в органы местного самоуправления.

По состоянию на 17:00 (18:00 мск) правоохранительные органы открыли 51 уголовное производство по факту нарушений в ходе голосования. Также полицейские составили 148 протоколов о совершении административных правонарушений.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, больше всего сообщений о нарушениях приходит из Киева, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей. В основном речь идёт о нарушении тайны голосования, незаконной агитации, подкупе избирателей и незаконном использовании бюллетеня.

26 октября на Украине проходят выборы в 22 областных совета, 381 городской совет, 136 районных советов, более тысячи поселковых советов. Кроме того, граждане выбирают мэров большинства городов, глав посёлков и сёл. Голосование закончится в 20:00 (21:00 мск).

Как передавал NEWS.ru, мэр Львова Андрей Садовый не смог проголосовать за кандидатов в члены горсовета, так как пришёл на участок с загранпаспортом.