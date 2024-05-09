Полиция Берлина преградила путь «Бессмертному полку» Полиция Берлина не позволила шествию «Бессмертного полка» пройти единым строем

Фото: Вячеслав Филиппов/ТАСС

Полиция Берлина не позволила шествию «Бессмертного полка» пройти единым строем к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов пускали участников акции группами по десять человек.

Участникам «Бессмертного полка» пришлось собираться недалеко от мемориала из-за решения местных властей поставить перегородить путь от Бранденбургских ворот. Сотрудники полиции пускали людей к месту построения через узкий проход, там же их проверяли на наличие запрещенных предметов и символов.

В частности, власти запретили проносить с собой российские и советские флаги, а также георгиевские ленты. Помимо этого, была запрещена демонстрация символов Z и V.

Акция «Бессмертный полк» прошла в столице Китая Пекине в день празднования 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В памятном шествии приняли участие более 700 человек.

В числе участников акции были граждане России, стран СНГ, а также потомки советских и китайских солдат, принимавших участие в сражениях. Люди, подняв над головами портреты героев и красные знамена, прошли единым строем под песни военных лет по территории посольства России в Китае. Колонну возглавлял посол России в Китае Игорь Моргулов, который прошел с портретом своего отца.