Полиция Албании возбудила уголовное дело после гибели четырёх россиян

Читайте нас в Google Новости

Полиция Албании возбудила уголовное дело по факту гибели четырёх туристов из России в сауне отеля в деревне Керрет. Инцидент произошёл 15 октября. Об этом сообщает издание Albanian Daily News.

Отмечается, что дело возбуждено , несмотря на отсутствие итогов экспертиз о причине смерти россиян.

Ранее посольство подтвердило гибель российских туристов в Албании. Дипломаты отметили, что рассчитывают на тщательное расследование трагедии. Родственники погибших оповещены о произошедшем, тела отправлены на родину.

Четверых россиян нашли мёртвыми в сауне одного из отелей албанского округа Кавайя вечером 15 октября. Полиция установила, что погибшие являются членами одной семьи, их возраст составляет от 31 до 60 лет.

Первоначально предполагалось, что россияне умерли от удушья. Однако эта версия не подтвердилась. При проверке места происшествия не было обнаружено каких-либо веществ, способных вызвать асфиксию. Позднее появилась информация, что россияне погибли в результате отравления хлором.