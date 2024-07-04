Покушение на европейского политика признали терактом Покушение на премьера Словакии переквалифицировали в теракт

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global look Press

Роберт Фицо

Нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, совершенное 15 мая, будет рассматриваться как террористический акт, сообщил генеральный прокурор республики Марош Жилинка на своей странице в соцсетях. Он отметил, что стрелявшему в главу кабмина писателю Юраю Цинтуле уже сообщили об этом решении.

На основании полученных доказательств далее дело будет квалифицироваться как особо серьезное преступление — террористическое нападение, — написал Жилинка.

Ранее Роберт Фицо в видеообращении заявил, что не чувствует ненависти к расстрелявшему его писателю Юраю Цинтуле. Это был его первый комментарий журналистам после покушения. Глава словацкого правительства подтвердил, что в результате нападения его здоровье серьезно пострадало, однако он все равно намерен вернуться на работу.

До этого сообщалось, что по Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Полиция задержала нападавшего и его супругу.