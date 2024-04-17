Подполье сообщило об ударе по инфраструктуре порта близ Одессы Подпольщик Лебедев рассказал об ударе по инфраструктуре порта близ Одессы

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

По инфраструктуре порта в районе Одессы нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на данном участке оцеплены дороги, проезд разрешен только каретам скорой помощи.

Одесса — прилет. В Южном прилет в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени, — уточнил Лебедев.

Недавно стало известно об уничтожении Трипольской ТЭС. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что на объекте вспыхнул крупный пожар. Судя опубликованным кадрам, ТЭС получила существенные повреждения, всю ее территорию охватил огонь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ТЭС в Киевской области уничтожили из-за нехватки ракет ПВО, которые могли бы ее защитить. Он подчеркнул, что на объект было направлено 11 ракет, но отбить удалось лишь первые семь.

Ранее после объявления тревоги в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра. Также стало известно о взрывах в Одессе, Николаеве и Запорожье. Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям.