Подавляющее большинство жителей Германии разочаровались в Шольце YouGov: 74% немцев считают, что Шольц плохо справляется с работой канцлера ФРГ

Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Олаф Шольц

Большинство жителей Германии — 74% — полагают, что Олаф Шольц плохо справляется с обязанностями федерального канцлера, следует из опроса общественного мнения социологической службы YouGov. Почти такое же число респондентов не довольны работой правительства в целом.

Позитивное отношение к работе Шольца высказали лишь 20% немцев. Деятельность кабинет министров, который он сформировал два года назад, не одобряют 73% против 22%, кто счел ее эффективной.

К отставке правительства Шольца в конце ноября уже призывала правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), и все по той же причине — низкому уровню доверия со стороны сограждан. Представители политического движения пояснили, что нынешний кабмин не в состоянии справиться с экономическим кризисом и потребовали проведение досрочных выборов.

При этом сам Шольц утверждает, что финансовые проблемы в Германии не являются поводом для прекращения поддержки Украины. По его словам, Берлин намерен делать все, чтобы сохранить сплоченность в стране. Общий объем помощи ФРГ уже превысил €25 млрд. Это сделало республику вторым поставщиком вооружения на Украину после США.

Вместе с тем министр обороны Германии Борис Писториус признал, что в настоящее время оборонная промышленность Германии не может обеспечить поставки по определенным направлениям в необходимых объемах. Он пояснил это тем, что «нельзя бесконечно влиять на темп».