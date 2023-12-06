Глава Минобороны Германии отрекся от союзничества с Украиной Министр обороны ФРГ Писториус: Германия не является союзником Киева

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Германия не является союзником Украины и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках какого-либо альянса, заявил в интервью телеканалу ZDF министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, ФРГ при этом занимает второе по объемам помощи, оказываемой Киеву, «намного опережая других».

Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам, — подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос, означает ли такая ситуация, что «объединенный Запад» оказался не в состоянии «дать отпор», Писториус заявил, что Германия «не является союзником Украины» и в этой связи не находится «в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса».

Министр также признал, что в настоящее время оборонная промышленность Германии не может обеспечить поставки по определенным направлениям в необходимых объемах. Писториус пояснил это тем, что «нельзя бесконечно влиять на темп». При этом дальнейший ход российско-украинского конфликта трудно предсказать, заявил глава оборонного ведомства. В этой связи он призвал делать ставку на «устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы».

Ранее сообщалось, что заморозка государственных расходов Германии до конца года приведет Берлин к выбору между финансовой поддержкой местного бизнеса и помощью Украине. При этом уточнялось, что правительство Олафа Шольца уже пообещало Евросоюзу поддержать четырехлетний пакет помощи Киеву на сумму €50 млрд.

Также стало известно, что план Евросоюза о выделении Украине военной помощи в размере до €20 млрд может быть пересмотрен. По словам одного из дипломатов, против него выступают Германия и еще ряд стран сообщества. Он пояснил, что у Берлина «возникло много вопросов» к плану.