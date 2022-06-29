Треть украинских военных сдалась в плен под Лисичанском Посол ЛНР в России Мирошник: треть украинских военных сдалась в плен под Лисичанском

Фото: Министерство обороны РФ

Вся группировка ВСУ в районе северного пригорода Лисичанска Приволья была разбита или сдалась в плен, заявил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. Он отметил в эфире «Соловьев Live», что сейчас в окрестностях Лисичанска продолжаются активные боевые действия.

Сейчас идут активные боевые действия в пригородах Лисичанска. По последним данным, с достаточно большими жертвами идут действия в районе Приволья. У меня нет цифр, но долетают известия, что много боевиков сдались в плен — 1/3 сдалась и 2/3 остались лежать на поле. Количество сейчас уточняется, — сказал он.

Кроме того, союзным силам удалось взять под контроль все трассы, которые связывают Лисичанск и Украину.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что республиканские силы задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников. Они пытались сбежать из окруженного города, но оказались в плену.